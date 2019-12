"Пися королева, трусики забыла": Каменских без белья завела сеть

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая получила самую главную женскую награду M1 в 2019 году, вышла на красную дорожку 30 ноября в облегающем платье без какого либо белья.

Настя Каменских похвасталась в Instagram фото без белья, и показала, что не надела трусики.

"Мой образ pantera negra на красной дорожке", - предупредила Настя.

"И здесь ставь лайк, если понравился образ. Here too comment like, if you like look", - пишет она под фото.

На снимке Настя Каменских позирует в черном облегающем платье, которое она выбрала для красной дорожки на M1 Music Awards 2019, и бессовестно заводила Потапа все время в нем пребывания.

Настя Каменских продемонстрировала фото в платье, вырез которого внизу живота демонстрирует не только, что на ней нет трусиков, но при ходьбе еще и демонстрирует все, что там ими не прикрыто.

Более того, в этом же платье видно, что Настя не надела также лифчик, и ее грудь так и порывалась пролезть наружу сквозь натянутую полупрозрачную ткань.

Поклонники пришли в бешеный восторг от образа Насти, и завалили ее комплиментами.

""Пися Королева" Number 1", "Без трусов....да...а так то образ класс", "трусика забыла одеть)))", "Че за херня вырезана, уже не знают что надеть.и если вырезать то надо было прям по середине))", "Я вибачаюсь а де труси, чи це так модно?", "Без трусов", "Королева", "Письку прикрой.стыдоба!!!! Фффуууу!", "- пишут в комментариях.

