  1. Главная
  3. Stars

"Пися королева, трусики забыла": Каменских без белья завела сеть

2 декабря 2019, 13:17

Настя Каменских не только стала певицей года 2019 на M1 Music Awards, но и поразила самым откровенным нарядом.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая получила самую главную женскую награду M1 в 2019 году, вышла на красную дорожку 30 ноября в облегающем платье без какого либо белья.

Настя Каменских похвасталась в Instagram фото без белья, и показала, что не надела трусики.

"Мой образ pantera negra на красной дорожке", - предупредила Настя.

"И здесь ставь лайк, если понравился образ. Here too comment like, if you like look", - пишет она под фото.

Читайте такжеХ-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 30-11-2019 прямой эфир

На снимке Настя Каменских позирует в черном облегающем платье, которое она выбрала для красной дорожки на M1 Music Awards 2019, и бессовестно заводила Потапа все время в нем пребывания.

Настя Каменских продемонстрировала фото в платье, вырез которого внизу живота демонстрирует не только, что на ней нет трусиков, но при ходьбе еще и демонстрирует все, что там ими не прикрыто.

Более того, в этом же платье видно, что Настя не надела также лифчик, и ее грудь так и порывалась пролезть наружу сквозь натянутую полупрозрачную ткань.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг от образа Насти, и завалили ее комплиментами.

Читайте такжеДлинный хобот и голая грудь: Настя Каменских сняла клип Elefante

""Пися Королева" Number 1", "Без трусов....да...а так то образ класс", "трусика забыла одеть)))", "Че за херня вырезана, уже не знают что надеть.и если вырезать то надо было прям по середине))", "Я вибачаюсь а де труси, чи це так модно?", "Без трусов", "Королева", "Письку прикрой.стыдоба!!!! Фффуууу!", "- пишут в комментариях.

NK - Elefante M1 Music Awards 2019 смотреть онлайн:

Ранее Анна Седокова вывалила тугую грудь в ванной

Настя Каменских M1 Music Awards новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Пися королева, трусики забыла": Каменских без белья завела сеть». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:40
В Минэнерго вызывающе озвучили жесткое условие к России по транзиту газа
14:28
Политическое решение Кабмина: Оржель анонсировал смену руководства Нафтогаза Видео
14:19
Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити Видео
14:08
"Вор Путин опять забздел": Песков заявил, что вопрос Крыма его патрон обсуждать не будет
13:57
"Уже профессионал": Батрутдинов поиздевался над Бузовой Видео
13:57
"Решаете уравнение": Зеленский высказался о доверии к Путину
13:52
Зеленский взял путинскую братву за самое нежное место мнение
13:37
Легендарная актриса рассказала о своем групповом изнасиловании Видео
13:35
Одесская школьница победила в проекте STEM is FEM и отправилась на саммит в Польшу
13:28
Боевики "ДНР" затеяли "языковую реформу" ради России
13:26
Цена на газ для населения станет рыночной: в Кабмине назвали дату Видео
13:25
"Засрать мое имя не получилось": Звиробий заблокировали в соцсетях, Луценко сказал правду Видео
13:17
"Пися королева, трусики забыла": Каменских без белья завела сеть Видео
12:51
"Пытаются подсадить": в РФ призвали Европу "спасти" Северный поток-2
12:48
СМИ рассказали, сколько миллионов из бюджета уйдут фонду во главе с женой Порошенко
12:44
Sinoptik и почта ukr.net не работали около двух часов: что произошло Видео
12:28
Украина продала крупный фармацевтический бизнес немецкому фармгиганту
12:27
Разумков опустил на землю своего российского коллегу за мечты о развале Украины
12:25
"П*здец, *банутые, бл*ди": Панин после видео с ногой высказался о СМИ
12:03
Россияне нахохлились: в Госдуме ответили Найему о выигрыше Украины на рынке вооружений
11:58
"Могут уехать": Зеленский сделал жесткое заявление по жителям ОРДЛО
11:53
Убийство 3-летнего сына депутата: копы задержали подозреваемых - СМИ Видео
11:52
Гороскоп вместо анализа крови, или Почему нельзя отменять перепись населения мнение
11:32
Зеленский воспротивился главному требованию Путина по Донбассу
11:25
"Придет новый лидер": Зеленский "раскрыл карты" по Донбассу
11:24
Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера Видео
11:20
Жуткий пожар в детсаду на проспекте Гагарина в Киеве: в помещении нашли труп
11:17
СМИ рассказали, кто еще в Слуге народа ходит под угрозой лишения мандата
11:00
Вернуть Крым: Зеленский предложил новый формат переговоров
10:55
"Сочная, персик горячий": Седокова вывалила тугую грудь в ванной
10:41
"Российская область": в РФ заистерили из-за троллинга Кулебы
10:35
"Выбираться из этой задницы": Звиробий перед допросом пламенно обратилась к сторонникам
10:32
Встреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины Видео
10:06
Опальный российский бизнесмен Чичваркин назвал главную ошибку Порошенко Видео
09:58
Унитаз Зеленского мнение
09:56
"Для достижения общих целей": в США напомнили Европе о российской угрозе
09:46
Савченко рассказала о том, кто и звал ее замуж: опубликовали видео Видео
09:38
"Путин - черт": российский бизнесмен Чичваркин резко высказался о президенте РФ Видео
09:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: дата выхода и промо Видео
09:06
Посол Венгрии пояснил, почему нацменьшинства не могут выучить украинский язык
09:04
В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару
08:38
Утопия и крах, или Почему программа Кабмина ведет к упадку страны мнение
08:37
"Украина превратилась в Сомали": в Киеве на Позняках авто протаранило пиццерию MisterCat
08:25
Любовный капкан, проблемы из-за "блохи": о чем предупредил гороскоп на 2 декабря
07:59
Пуля попала в шею: появились подробности убийства 3-летнего сына депутата Видео
07:31
Саакашвили рассказал, почему бросил Грузию и выехал в Украину Видео
07:04
В Киргизии произошло ЧП с самолетом с Путиным на борту
06:56
Риски для Зеленского: что может обрушить рейтинги президента мнение
06:33
"Фатальное везение": четыре знака Зодиака - счастливчики декабря 2019
05:55
Новогодний маникюр 2020: черный маникюр зима 2020 и модный черный френч - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять