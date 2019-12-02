"Ах*енная, на горшке в негляже": Лолита без лифчика показала грудь

Российская певица Лолита, которая отличается бесстыжим нравом, показала на фото такое, что поклонники чуть коллективно не получили сердечные приступы.
Певица Лолита Милявская отличилась слишком откровенным образом, который она себе придумала для записи очередного видео.
На ролике Лолита решила прорекламировать туалетную воду, но почему-то сделала это без лифчика, зато в облегающем боди, с видом сверху.
"Всё, я маньяк ампулы Arnaud Ah и протестировала туалетную воду Trussardi Donna, которую считала раньше только мужской)). Приятный аромат, для брюнеток точно подойдёт - в нём есть ДВА С СИЛА И СЕКС) Только не переборщите", - пишет Лолита в подписи.
На видео Лолита Милявская демонстрирует свою гигантскую голую грудь, которая стыдливо выглядывает из декольте черного боди. Видно, что для демонстрации косметики Лолита разделась до последнего.
Она обмазалась сначала косметикой, не забывая про декольте, а потом набрызгалась парфюмом, и стыдливо опуская глазки напоследок еще раз продемонстрировала объемный бюст.
Поклонники Лолиты начали задаваться вопросом, зачем было все это делать почти голышом, и что именно она хотела прорекламировать - косметику, или свои огромные формы.
"На горшке и в нигляже __ бред какой-то ((((", "У меня такая же. Очень нравится!", "А, Богиня", "Ну вот, ох*енна", "Как то не очень смотрится. Зрелая женщина и без штанов. Волочкова так же от одиночества с ума сходит", "Ну вот почему бы,бл.....не одеть халат красивый или хоть треники, ну в 57 для чего постоянно выставлять себя полуголой???", "Ой испугалась:)) думала на толчке сидите!)) Ох! Присмотрелась а это стул такой.:) Лолиточка вы лучшая ,искренняя и настоящая.Но этот стул.....:)))", "Характер у меня как и у вас ,и как я вас понимаю храни вас бог ,!!!!!!!", "Лолита! Какая же вы бомбическая женщина! Обожаю Вас! ", - пишут в комментариях.
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