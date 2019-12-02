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"Ах*енная, на горшке в негляже": Лолита без лифчика показала грудь

2 декабря 2019, 14:45

Российская певица Лолита, которая отличается бесстыжим нравом, показала на фото такое, что поклонники чуть коллективно не получили сердечные приступы.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Instagram

Певица Лолита Милявская отличилась слишком откровенным образом, который она себе придумала для записи очередного видео.

На ролике Лолита решила прорекламировать туалетную воду, но почему-то сделала это без лифчика, зато в облегающем боди, с видом сверху.

"Всё, я маньяк ампулы Arnaud Ah и протестировала туалетную воду Trussardi Donna, которую считала раньше только мужской)). Приятный аромат, для брюнеток точно подойдёт - в нём есть ДВА С СИЛА И СЕКС) Только не переборщите", - пишет Лолита в подписи.

На видео Лолита Милявская демонстрирует свою гигантскую голую грудь, которая стыдливо выглядывает из декольте черного боди. Видно, что для демонстрации косметики Лолита разделась до последнего.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Instagram

Она обмазалась сначала косметикой, не забывая про декольте, а потом набрызгалась парфюмом, и стыдливо опуская глазки напоследок еще раз продемонстрировала объемный бюст.

Поклонники Лолиты начали задаваться вопросом, зачем было все это делать почти голышом, и что именно она хотела прорекламировать - косметику, или свои огромные формы.

"На горшке и в нигляже __ бред какой-то ((((", "У меня такая же. Очень нравится!", "А, Богиня", "Ну вот, ох*енна", "Как то не очень смотрится. Зрелая женщина и без штанов. Волочкова так же от одиночества с ума сходит", "Ну вот почему бы,бл.....не одеть халат красивый или хоть треники, ну в 57 для чего постоянно выставлять себя полуголой???", "Ой испугалась:)) думала на толчке сидите!)) Ох! Присмотрелась а это стул такой.:) Лолиточка вы лучшая ,искренняя и настоящая.Но этот стул.....:)))", "Характер у меня как и у вас ,и как я вас понимаю храни вас бог ,!!!!!!!", "Лолита! Какая же вы бомбическая женщина! Обожаю Вас! ", - пишут в комментариях.

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