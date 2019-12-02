"У этой особи член, мальчики лучше": голый Панин с любовницей попали в сеть

Алексей Панин / instagram.com/alexeypanin777

Скандальный актер Алексей Панин решил обратить на себя больше внимания СМИ, и опубликовал фото с голой любовницей в постели.

Панин показал, как в его постели лежит голая женщина, и вывесил это фото в своем Instagram.

"Я перешёл с мальчиков на девочек.", - утверждает Панин.

Алексей Панин показал фото, на котором девушка топлес лежит с ним в постели, прикрывая руками голую грудь, и спрятав под подушку лицо. На снимке сложно разобрать где чьи ноги, по подписчиков Панина в первую очередь заинтересовали ноги, и нет ли где собаки на заднем плане.Также непонятно, снимает ли это Панин сам, или кто-то другой.

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Алексей Панин / Instagram

"Потому что ноги у них длиннее", "Хороший выбор держись", "Так вам девочки нужны для ног только", "Красавец Лёха! И девушка тоже красивая)", "С недавних пор я тоже на девочек перешла)", "А я на девочках быть и не переставала", "Не факт-- там не видно может у этой особи член", "Ща по браслетам и родинке вычислим ее", "Как вы могли променять сочные мужские бургеры на каких-то устриц?))", "Хот доги, а не бургеры", "Та же беда. На безрыбье и рак - рыба", "Наконец-то", "Ну не понимаю)) По мне, так мальчики намного лучше", - пишут ему в комментариях.

Ранее Панин после видео с ногой с матами высказался о СМИ