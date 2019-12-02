"Уже все хотят": Бывшая Потапа ласкает губами зад Дорофеевой на пикантном фото

Надя Дорофеева / Instagram

Группа Время и Стекло отмечает 9-летие. Только накануне Дорофева и Позитив собрали целую кучу наград на M1 Music Awards во Дворце Спорта. Сейчас члены группы и продюсеры вспомнили, как все это было

Ирина Горова, бывшая жена Потапа, мать его сына и портнерша по бизнесу, показала архивные фото с Дорофеевой и Позитивом, среди которых видно, как она присосалась к ягодицам Нади Дорофеевой в Instagram.

"Сегодня исполняется 9 лет нашей любимой группе "Время и Стекло"! Ребята, Надя Дорофеева, Алексей Завгордний, мы прошли через огонь и воду, выдержали все. Сколько всего случилось за эти 9 лет! Я восхищаюсь вашим трудолюбием, бесконечной энергетикой, искренностью, нежностью и огромным чувством любви! Поздравляем, и очень очень сильно любим!", - пишет Ирина Горовая под фото.

На снимках, которые опубликовала Ирина, опа преимущественно позирует с молодыми Алексеем и Надей. Парень еще совсем худой и патлатый, а Надя Дорофеева - еще маленькая девочка, и на многих фото она еще совершенно с другой пышной прической и крашенными волосами.

Поклонников привлекло первое и последние фото - на первом Дорофеева в белых трусиках и прозрачном платье подставила под поцелуй Ирине свой сочный зад, а на последних - Дорофеева еще рыжая, с пышной копной вьющихся волос и косичками.

Кроме этих фото, есть и другие - но уже недавние - там Позитив уже стильный и с короткой стрижкой, а Дорофеева с выпрямленными волосами.

Поклонники пришли в восторг от снимков и закидали Горовую комментариями.

"Поздравляю. Вы супер , продолжайте в том же духи", "Так держать", "Поздравляю!!!", "Вы сёстры?)", "Вы родственники? похожи очень", "Надежда выросла))) Такая милая была 9 лет назад!!! Сейчас - красотка!!!!", "Вітаю! Ви супер", "Теперь уже все хотят поцёмать)))", "Восхищаюсь!!!! Ирина Горовая - невероятная девушка!!! Супер позитивная и талантливая!!!"- пишут в комментариях.

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