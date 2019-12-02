Не дочь: нашли голую любовницу Панина с провокационного фото

Панин / starslife.ru

В сети нашли любовницу Алексея Панина, с которой он снялся голышом в постели, но которая скрыла лицо.

Панин после слива видео, где две девушки имеют его руками и ногами в зад, опубликовал фото с девушкой, и написал, что мальчики теперь в прошлом. Но пользователи соцсетей заподозрили, что на снимке дочь Панина. В ответ кто-то оперативно слил контакты девушки, которая была в постели актера.

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"Не дочка ли это?", "Панин неужели", - писати Панину под фото с голой девушкой.

Однако кто-то из пользователей сети - Аркадий Николаев с псевдонимом nikolaev_orel. опубликовал ссылку на страницу девушки, которую зовут Ева - судя по внешности, она, вероятно, и была партнершей Панина на фото.

Предлагаем подборку самых горячих фото Евы, она явно любит путешествовать, и непрочь похвастаться не только своими соблазнительными формами, но и стройными ножками. В особенности, в глаза бросаются ее браслеты на левой руке и параметры фигуры, которую видим на фото.

Тем временем, Панин поспешил залить в сеть "видео с собачой" со своей дочкой. Только теперь не он ее привязывает к батарее, а наоборот.

Ранее Алексей Панин после видео с ногой высказался о СМИ в очень матерной манере, опровергая о себе слухи.