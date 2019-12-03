Звезда Вечернего Квартала взбудоражила голой грудью и стоячими сосками

Лера Товстолес / Instagram

Звезда Женского Квартала Валерия Товстолес, которая в Instagram себя подписала, как Лера Товстолес, поделилась горячими фото - из фотосессии для бельевого бренда и для обувного.

Но ее партнеры выставили у себя некоторые фото, на которых Товстолес позировала в более откровенных прозрачных нарядах, которые не скрывают никаких достоинств ее фигуры.

"Чёрная пятница близко !И мой любимый брэнд белья делает скидки, это прекрасная возможность взять самый красивый комплект по низкой цене", - написала она под постом на Черную пятницу, рекламируя комбинацию для бельевого бренда.

Однако на сайте и в Instagram этого бренда видно, что Валерия позировала для некоторых других моделей - более откровенных, прозрачных, которые не прикрывают ее идеальных форм тела.

"ЗИМА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНОЙ...Если у тебя новенькие угги. Я не противник угг, только потому, что это очень удобно, тепло и красиво ! Да именно красиво ! Вы можете выбрать любой дизайн и у меня для вас отличная новость - в Украине появился официальный эксклюзивный дистрибьютор марки UGGВся коллекция представлена на сайте. В Днепре, Харькове вы можете приобрести UGG в магазине Koalabi. Поздравляем ребят с большой победой, наконец в этом году они стали единственными эксклюзивными представителями UGG в Украине. Ребята обещают, что в следующем году порадуют нас как минимум 2 монобрендами UGGЦены - аналогичны и даже дешевле, чем на официальном европейском сайте UGGОстерегайтесь подделок. Помните, что не может пара UGG стоить дешевле, чем на официальном сайте! Это все подделки!Вы получаете только аналогичную форму, но качество и технологии совершенно другие! Один из самых крутых и модных фотографом, сделал эти прекрасные фотки", - написала она под своим другим фото.

На снимкам Лера представила все достоинства своей фигуры - особенно на фотосетах в белье. Прозрачные наряды позволили увидеть все детали ее сексуальной фигуры, восхитительной груди и аппетитных ягодиц.

Ранее Настя Каменских без белья завела сеть, и всем показала, как она не носит трусики.