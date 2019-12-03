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Звезда Вечернего Квартала взбудоражила голой грудью и стоячими сосками

3 декабря 2019, 01:59

Звезда Квартала 95 Лера Товстолес, которая играет в Женским Квартале показала свои соблазнительные формы в откровенной фотосессии.

Лера Товстолес
Лера Товстолес / Instagram

Звезда Женского Квартала Валерия Товстолес, которая в Instagram себя подписала, как Лера Товстолес, поделилась горячими фото - из фотосессии для бельевого бренда и для обувного.

Но ее партнеры выставили у себя некоторые фото, на которых Товстолес позировала в более откровенных прозрачных нарядах, которые не скрывают никаких достоинств ее фигуры.

"Чёрная пятница близко !И мой любимый брэнд белья делает скидки, это прекрасная возможность взять самый красивый комплект по низкой цене", - написала она под постом на Черную пятницу, рекламируя комбинацию для бельевого бренда.

Однако на сайте и в Instagram этого бренда видно, что Валерия позировала для некоторых других моделей - более откровенных, прозрачных, которые не прикрывают ее идеальных форм тела.

  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
  • Товтсолес Лера Instagram / laceup.com.ua/
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На снимкам Лера представила все достоинства своей фигуры - особенно на фотосетах в белье. Прозрачные наряды позволили увидеть все детали ее сексуальной фигуры, восхитительной груди и аппетитных ягодиц.

Ранее Настя Каменских без белья завела сеть, и всем показала, как она не носит трусики.

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