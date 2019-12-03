"Ох*енные, классная жопа": Участница Топ-модель по-украински показала голое тело

Катя Куличенко Топ-модель по-украински / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Катя Куличенко опубликовала весьма провокационные фото в прозрачном черном белье, на котором засветила голую грудь и ягодицы.

Катя Куличенко, которую знают как Тетя Мотя, завалила поклонников голыми фото, и произвела фурор.

"Соц опрос. Какого цвета у вас глаза? У меня - зеленые. Обнимаю,поднимаю вас", - пишет она, как бы издеваясь, так как на фото демонстрирует отнюдь не глаза а свои женские прелести.

На фото Катя Куличенко позирует в черном прозрачном боди и черных стилах. Девушка сексуально позирует, выгибается, и демонстрирует все достоинства своей фигуры, чем сводит с ума поклонников.

Поклонники пришли восторг от голых фото Кати Куличенко и завалили ее комментариями

"Целлюлит или мне кажется?", "Где вы там видели целлюлит, одна красивая модьель, САМАЯ ЛУЧШАЯ!!!!!!!", "глаза протри", мотя топ! И фигура тоже!", "В котором месте?", "фотки ох*енные", "Я так хочу чтобы ты выйграла но я верю что ты выиграешь", "Самая красивая модель за всю историю красотка обожаю тебя", "Давайте откроем в Запорожье сообщество зеленоглазых Водолеев .", "Классная жопа", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских без белья завела сеть, и всем показала, как она не носит трусики.