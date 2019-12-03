Руки-Базуки мастурбировал перед девушкой на видео 18+

Руки-Базуки снял порно-ролик/ YouTube

В сеть попало частное видео, на котором Руки-Базуки отчаянно телимпает свое "хозяйство" перед неизвестной фанаткой, которая бурно восторгается своим кумиром.

Блогер Руки-Базуки Терешин позировал на видео, на котором достал из штанов свой член и активно им поработал на камеру своей знакомой.

Порно-видео с Руки-Базуки уже появилось на частных серверах и быстро распространяется в сети.

"Блин, ты че? Блин, это никуда не выложишь", - говорит операторша видео - девушка, перед которой Руки-Базуки Терешин изгалялся со своим прибором.

На видео попало, как Руки-Базуки достает свое достоинство из штанов, и начинает одной рукой им работать, размахивая при этом из стороны в сторону.

Руки-Базуки мастурбирует/ скриншот с видео

Девушка, которая это все снимает, бешено хохочет, а потом сокрушается, что нельзя слить это все в сеть.

Видимо, девушка таки-залила видео в сеть, либо стала жертвой хакеров, так как ролик успешно расползается по сети с ночи 3 декабря.

Руки-Базуки снялся в порно видео / скриншот с видео

Напомним, что недавно Руки-Базуки признался, что накачивал себе бицепсы не синтолом, а растопленным вазелином, который вкалывал себе в руки. Руки-Базуки лег в больницу, и ему частично откачали вазелин, так как началось воспаление мышц, и он мог потерять руки.

Теперь осталось пройти еще несколько операций для окончательного оздоровления.