Руки-Базуки мастурбировал перед девушкой на видео 18+

Знаменитый Руки-Базуки не унывает после операции по уменьшению своих конечностей, и продемонстрировал девушке, что у него осталось еще кое-что большое.
В сеть попало частное видео, на котором Руки-Базуки отчаянно телимпает свое "хозяйство" перед неизвестной фанаткой, которая бурно восторгается своим кумиром.
Блогер Руки-Базуки Терешин позировал на видео, на котором достал из штанов свой член и активно им поработал на камеру своей знакомой.
Порно-видео с Руки-Базуки уже появилось на частных серверах и быстро распространяется в сети.
"Блин, ты че? Блин, это никуда не выложишь", - говорит операторша видео - девушка, перед которой Руки-Базуки Терешин изгалялся со своим прибором.
На видео попало, как Руки-Базуки достает свое достоинство из штанов, и начинает одной рукой им работать, размахивая при этом из стороны в сторону.
Девушка, которая это все снимает, бешено хохочет, а потом сокрушается, что нельзя слить это все в сеть.
Видимо, девушка таки-залила видео в сеть, либо стала жертвой хакеров, так как ролик успешно расползается по сети с ночи 3 декабря.
Напомним, что недавно Руки-Базуки признался, что накачивал себе бицепсы не синтолом, а растопленным вазелином, который вкалывал себе в руки. Руки-Базуки лег в больницу, и ему частично откачали вазелин, так как началось воспаление мышц, и он мог потерять руки.
Теперь осталось пройти еще несколько операций для окончательного оздоровления.