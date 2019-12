"Бестия, сатанистка, настоящая госпожа": Maruv в прозрачном платье завела пикантными фото

Maruv / Instagram

Певица Maruv поделилась самыми горячи фото со съемок последнего клипа из альбома Hellcat Story, If You Want Her, и завела сеть своими фирменными штучками.

Maruv примерила белое платье и украинский виночок в новом клипе, но при этом наряд был прозрачным, а под ним просматривалось кружевное черное белье. А к виночку прекрасно подошли солнцезащитные очки.

"Final episode 4 If You Want Her", - пишет Анна Корсун под фото (Финальный 4 эпизод песня If You Want Her).

На фото, которые опубликовала Maruv, она позирует как на бэкстейдже во время съемок, так и прямо во время клипа - фото зафиксировали ее лучшие позы и наряды под лучшим ракурсом.

Особое внимание было уделено фигуре Maruv, которая спокойно просвечивается сквозь прозрачное платье. Девушка прекрасно справилась с задачей сексуально позировать - даже во время замешивания теста за столом она соблазнительно выгибалась. На фото стоя и с короваем видно не только, что Maruv надела черные высокие сапоги под легкое платье, но и что кроме кружевного белья, на ней еще сетчастые колготки. Ну, а покрой платья позволяет увидеть все то, что не скрыто под бельем девушки. В случае отсутствия белья, такой наряд больше раздевает девушку, чем что-то скрывает.

Поклонники пришли в бешеный восторг, и поспешили написать Maruv свои мысли по поводу клипа и фото.

"Настоящая Госпожа", "Девчонки ждём вас в гости", "Фотографии все лучше и лучше", "Я не знаю что тут сказать .... это просто очень круто !", "Какая красивая ", "Сериал бомба. Netflix курит", "Аня, красотка не реальная . Так держать ", "Хочу ещё таких песен ", "браво!", "Отличный багажник", "Хорошо маки вставили, красиво получилось !)", "Шикарная", "Последний клип вообще огонь. А первая часть буквально огонь", "Самая лучшая", "Как же это пи*дато!", "Сатанистка", "Козий движ", - пишут в комментариях.

Maruv If You Want Her смотреть онлайн клип:

