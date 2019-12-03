"Нескромно, сексуальная попочка, секси-шмекси": Тина Кароль завела аппетитным фото

Тина Кароль / Instagram

Певица Тина Кароль поделилась горячим фото из своего новой фотосессии для фотографа Анны Гончаровой.

Тина Кароль примерила на себя очень сексуальный образ, и свела с ума своих подписчиков в Instagram.

Певица и телеведущая не стала подписывать свое фото, только указала фотографа.

На фото Тина Кароль позирует в черном слитном купальнике, который соблазнительно натянулся впереди, и засветил ее аппетитные ягодицы. Девушка сделала очень томное выражение лица, и откинула уложенные волосы, которые кажутся мокрыми.

Тина Кароль / Анна Гончарова

Поклонники просто не смогли удержаться от откровенных комментариев.

"Женщина, на дворе зима, прекращай", "И тут Дан потёк", "Мадам, вы как всегда прекрасны", "Аааах*еть", "Нескромно ах*енна", "не перестаешь удивлять.....", "воу", "ослепительно красивая сексуальная попочка супер секси девочка красивая сексуальная грудь секси девочка", "У меня чуть инфаркт не случился на уроке алгебри от такой-то красоти", "Тинаа", "Чєлюсть відвисла, вибачте, но я скажу як є. Ах*єнно, діва. Сєксі-шмєксі. Уляля", "Господи", "Бомба-граната...взрыв", "Без слов", "Рубрика "никто не ждал, а тут вон оно как" от Тины Кароль", "Потрясающая", "Какая же красота", "это будет моя любимая фотка", "*баааааать девачкиииии", "Пожаааар", "п*здец", "Вот это поворот. Тиииинааа", "Куда орать", "покойно пишу кр по физике , захожу в инстаграм , а тут такой шедевр. люблю", - пишут в уомментариях.

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