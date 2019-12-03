Таисия Повалий стала бабушкой: кто родился у ее сына

Певица Таисия Повалий похвалилась пополнением в семье своего сына Дениса.
Украинская певица Таисия Повалий, которая живет и гастролирует в России после оккупации Россией Крыма и Донбасса, призналась в интервью российскому изданию, что у нее пополнение в семье.
Светлана Вихрова родинла сыну Повалий Денису первенца, пишет СтарХит.
О мальчике певица проболталась на концерте "Ээхх, разгуляй!" в Москве.
"Ни на что не похожие ощущения! Хотя, возможно, уже забыла, какие чувства вызывают маленькие дети. Когда Светлана родила, то малыш в первую очередь увидел камеру айфона. Затем Денис показал видео. Сразу отметила, что у мальчика не по возрасту мудрый взгляд", - говорит она.
В издании Дни.ру Повалий призналась, почему скрывала новости.
"Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится", - рассказала Повалий.
Артистка рассказала, что не жалеет денег на внука и любит его баловать. Сейчас певица думает, что подарить малышу на Новый год.
"Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", – рассказала певица.
Напомним, что на днях Таисия Повалий, Светлана Лобода, Ани Лорак, София Ротару и Дмитрий Монатик записали новогодний концерт для Интера.