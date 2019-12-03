Таисия Повалий стала бабушкой: кто родился у ее сына

Таисия Повалий, Игорь Лихута / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий, которая живет и гастролирует в России после оккупации Россией Крыма и Донбасса, призналась в интервью российскому изданию, что у нее пополнение в семье.

Светлана Вихрова родинла сыну Повалий Денису первенца, пишет СтарХит.

О мальчике певица проболталась на концерте "Ээхх, разгуляй!" в Москве.

"Ни на что не похожие ощущения! Хотя, возможно, уже забыла, какие чувства вызывают маленькие дети. Когда Светлана родила, то малыш в первую очередь увидел камеру айфона. Затем Денис показал видео. Сразу отметила, что у мальчика не по возрасту мудрый взгляд", - говорит она.

В издании Дни.ру Повалий призналась, почему скрывала новости.

"Я не говорила раньше о рождении внука по просьбе моего сына Дениса и невестки, но настало время поделиться радостной новостью. И то, что я официально теперь стала бабушкой, мне очень нравится", - рассказала Повалий.

Артистка рассказала, что не жалеет денег на внука и любит его баловать. Сейчас певица думает, что подарить малышу на Новый год.

"Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома, с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", – рассказала певица.

Напомним, что на днях Таисия Повалий, Светлана Лобода, Ани Лорак, София Ротару и Дмитрий Монатик записали новогодний концерт для Интера.