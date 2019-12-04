"Офигеть, фигура": дочь Добкина разделась и засветила грудь на фото

Дочка одиозного политика Михила Добкина Алла похвасталась идеальной фигурой с отдыха, и решила вывести подписчиков на откровенный разговор.
Любимая дочка Михаила Добкина Алла решила отдохнуть немного на море, пока в Украине идет снег, и поделилась горячими пляжными фото с Дубаи.
Алла Добкина похвалилась фигурой на пикантных фото в Instagram.
"Хорошо здесь. Я была крайний раз в Эмиратах лет 6 назад. С невероятной скоростью здесь все расстраивается и становится все красиве. Гостиница попалась нам в соотношении цена/качество хорошая. Я люблю чуть другое конечно, но минусов пока нет)) как обычно, в конце отдыха напишу вам своё мнение.⠀А вы пока напишите пожалуйста ваш любимый отель здесь и ресторан. Буду благодарна.Ваша А", - пишет Добкина.
На фото из Эмиратов Алла Добкина позирует в соблазнительном купальнике, который демонстрирует ее упругую грудь, которая грозится покинуть свое законное место, стройную талию, и аппетитные бедра, которые не прикрыты ничем лишним.
Друзья и поклонники пришли в восторг, и поспешили написать ей свои комментарии.
"Алла, красотка вы !) Купальник", "Тату идут тебе", "Офигеть", "Как всегда, на высоте", "Фигурка － Супер ! Спорт , это Сила !", "Аллусик, красивая! И тату", - пишут в комментариях.
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