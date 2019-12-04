"Сисечек нет, держаться не за что": Экс-Серебро топлес взбудоражила сеть

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворская, которая ранее вела в группе Serebro похвасталась своим бойфрендом, который тискает ее грудь, и показала себя топлес.

Полина Фаворская снялась топлес в домашнем видео, и выложила его в Instagram.

"Любовь", – подписала она видео, на котором они позируют с парнем.

На видео Полина Фаворская сидит на полу водних только джинсах топлес. Они снимает на телефон себя в зеркало, при этом ее парень Женя Мильковский из группы Нервы закрывает ее грудь руками.

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

Поклонники поспешили бурно высказать свои эмоции и написали много комментариев под видео.

"Такие вы чисто як из кинематографа пара, ух-ах.", "Месть бывшему... Хотя он перекрестился)))", "П*здец, как бабы злятся. Сисечек нет, держаться не за что. Ну вы и *банулись)) У нее прекрасная фигура", "Зачем показывать отсутствие сисек?))", "Бл* конкретно шлюхство", "Аааааа мои котики", "исечек совсем нету. За что он там держится то", "нет сисек?? Мне б такие", "не в сиськах счастье", "Откровенно", "вот почему так долго собирались", "вы такие милые, боже", - пишут в комментариях/

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