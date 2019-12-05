Российская порно звезда Лола Тейлор обвиняется в нацизме

Порно звезда Лола Тейлор / Instagram

Порнозвезду родом из России Лолу Тейлор обвинили в пропаганде нацизма после презентации ею своего нового творчества.

Видео на котором, примеры творчества Лолы Тейлор опубликовал Mash в Facebook.

"Известная (далеко не в узких кругах) порнозвезда Лола Тейлор нашла в себе талант к живописи и наваяла полотно на тему ВОВ, за которое ее обвинили в пропаганде нацизма. Лола запомни: фюрер на съемках = хорошо, фюрер на картинах = плохо", - говорится в сообщении.

Оказывается, порно звезду, которая недавно открыла в себе талант художницы, решила нагрузить работой другие части тела, и начала рисовать.

Однако девушка избрала для своей творчески довольно спорную тему, и была нещадно раскритиковала россиянами.

Подписчики подготовили заяву на Лолу: повидавшей многое (и многих) девушке грозит штраф и изъятие работы.

Но Лоле уже все равно — шедеврашечка уже продана, и вообще она была не про нацизм.

К тому, же Анна Лисовская (настоящее имя) уже не впервой стыкается с суровым российским правосудием - год назад ее задержали "за разврат".

Лолу Тейлор обвиняют в симпатии нацизму смотреть онлайн видео:

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