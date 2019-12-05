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"Поющие трусы, между ног все видно": Бузова в развратном наряде вышла на сцену

5 декабря 2019, 17:32

Оля Бузова спела на концерте свою новую песню, но разозлила россиян своим слишком откровенным нарядом.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова выступила на концерте Snowпати 5 в России, и похвасталась своим необычным нарядом, который россияне окрестили смешным и слишком пошлым.

Оля Бузова вышла на сцену в угги и костюме, похожем на купальник, чем вызвала бурную реакцию в соцсетях.

"Snow Party 5 состоялось. Спасибо Вам за такой тёплый приём, и вновь, спустя год мы спели с Вами вместе. Я уже скучаю, встретимся вновь на белой вечеринке через год. Люблю. Ваша Оля", - пишет Бузова.

На фото, которое она опубликовала в Instagram, Бузова позирует на красной дорожке перед концертом - высокие сапоги-угги и боди-корсет с блесточками подчеркивают ее фигуру, и выделяют интимные части тела.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Пользователи сетей не смогли удержаться, и поспешили высказаться о наряде певицы.

"Главное,что между ног всё видно ага так и должна выглядеть певица у которой фанаты в основном подростки", "Наряд смешной, Бузовой ни какие стилисты не помогут", "Цирковая лошадь.лошадь", "Оля, а почему всегда трусы на показ? Больше нечего показать? Вокальные данные, например", "Ну подарите ей юбку хоть", "Оль,не пять лет уже.. в трусах как глупая реально .."пирог "уже не девочки давно", "Скажи пожалуйста у тебя кроме трусов нечего надеть?", "Как лошадь", "Раньше в вечерних красивых платьях выходили на сцену и выглядили женственно.К чему пришли? Наглядно показано-трусы и не более.И эта наша культура-позорище", "Поющие трусы. Раньше голосом брали, теперь кто больше оголится, тот молодец. Не сцена а панель какая то.", - пишут в комментариях.

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