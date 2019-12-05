"Можно все подряд засовывать": Проктолог испугался извращенного секса Панина

Алексей Панин / Instagram

Российский актер Алексей Панин недавно стал жертвой хакерской атаки, и всеть попало новое видео Панина. В этот раз сеть взбудоражило видео, на котором Панину запихивают в анальный проход руки и ноги.

Опытный врач-проктолог просмотрел видео с Алексеем Паниным, и пришел в ужас, пишет издание Дни.ру.

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"В зависимости от особенностей строения человека длина его кишечника может составлять 4-8 метров, – но это не значит, что в себя можно все подряд засовывать. При неправильной технике фистинга (стимуляция эрогенных зон при помощи кулака или стопы – прим.) возможны разрывы, внутреннее кровотечение и мгновенная смерть", - предупредил врач, который по информации издания часто их консультирует, и является опытным практикующим специалистом.

Он также объяснил, что чем больше размеры предметов, которые вставляются в задний проход, тем более смертельная опасность.

Проктолог испугался забав Панина / telegram Ebobo

"Любое механическое раздражение анального канала, тем более регулярное, безопасным для здоровья быть не может, – рассказал врач. – И чем больше размер, тем выше риск развития осложненного геморроя, анальной трещины, проктита, парапроктита и недержания анального сфинктера".

Напомним, что после того, как Алексей Панин сменил страницу в Instagram, хакеры, которые его взломали, слили в сеть видео, на котором Панин занимается извращенным сексом с двумя доминатрикс.

После этого Панин показал фото, на котором в его постели лежит голая женщина, и признался, что он теперь по девочкам. Пользователи соцсетей заподозрили, что это его дочь, но самые ловкие нашли девушку в Instagram и раскрыли ее личность.