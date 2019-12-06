Maruv показала голенькую грудь в ванной

Украинская певица Maruv после участия в грандиозном концерте поделилась домашним фото из ванной.
Певица и танцор Maruv поделилась пикантным фото, которое сделала в своей ванной.
Maruv опубликовала сэлфи, которое сделала в своем любимом сценическом костюме.
Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv завела своих поклонников пикантным фото в спортивном костюме и кружевном белье.
Maruv показала не только свой новый модный бюстгальтер, но и сверкнула шикарной грудью, которую просто так не может удержать такой откровенный наряд.
В новом лифчике Maruv засветила даже сосочек, который поспешно прикрыла эмоджи в виде черного сердечка.
Певица решила пошалить после концерта во Дворце Украина, где она выступила на сьемках концерта Вечір Хітів, который 1+1 покажет на Новый Год.
Кроме фото в лифчике она успела загрузить снимки в традиционном латексном наряде.
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