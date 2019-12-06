Maruv показала голенькую грудь в ванной

Maruv / YouTube

Певица и танцор Maruv поделилась пикантным фото, которое сделала в своей ванной.

Maruv опубликовала сэлфи, которое сделала в своем любимом сценическом костюме.

Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv завела своих поклонников пикантным фото в спортивном костюме и кружевном белье.

Maruv показала не только свой новый модный бюстгальтер, но и сверкнула шикарной грудью, которую просто так не может удержать такой откровенный наряд.

В новом лифчике Maruv засветила даже сосочек, который поспешно прикрыла эмоджи в виде черного сердечка.

Maruv / Instagram

Певица решила пошалить после концерта во Дворце Украина, где она выступила на сьемках концерта Вечір Хітів, который 1+1 покажет на Новый Год.

Кроме фото в лифчике она успела загрузить снимки в традиционном латексном наряде.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

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