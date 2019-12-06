Пикантные фото Меган Маркл попали в сеть

Меган Маркл / Форс-Мажоры скриншот

Меган Маркл не всегда снималась в строгих костюмах,и играла юристку в Форс-Мажорах. Всплыли фото с шоу, на котором нынешняя герцогиня Сассекская расхаживала в мини, похожем на купленное в секс-шопе.

Горячие фото Меган Маркл в роли секс-Санты попало на сайт The Sun.

Меган Маркл с трудом пробивала себе путь по карьере актрисы, и в 2006-2007 году снималась в шоу, для которого пришлось изображать пошленькую Санту в крошечном мини и на 12-сантиметровых шпильках.

На фото, которые опубликовало издание, она играет роль в шоу Deal or No Deal, где Маркл работала моделью как раз в 2006-2007 годах.

Как объяснила Меган, это был период, когда она сводила концы с концами, и бралась за любую работу, чтобы закрыть долги.

В 2013 году она высказалась о том, как неудобно стоять все шоу в "ужасном неудобном наряде" на "кошмарных каблуках", и ждать, когда кто-то выберет твой номер, чтобы наконец-то можно было пойти сесть.

Не сомневаемся, что Меган поведала мужу, о том, как приходилось сводить концы с концами. Но в свете сдержанного стиля в королевской семьи, это фото выглядят довольно интригующе, хоть Меган и не демонстрирует на них ничего кроме длинных стройных ножек и открытых плечей.

Ранее от Меган Маркл сбежала очередная помощница, которая проработала в королевской семье более 17 лет.