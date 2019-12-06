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Опровержение недостоверной информации о Нателле Карпивиной

6 декабря 2019, 19:20

Редакция сайта Главред приносит извинения Нателле Карпивиной, ее близким, а также своим читателям за недостоверную информацию.

Нателла Крапивина
Нателла Крапивина и Светлана Лобода / golos.ua

6 декабря на сайте Главред вышла новость о том, что продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина обижена на Украину, и что это связано с гастролями Светланы Лободы в России, срыва ее концертов в Украине и скандала с препятствием работы украинских журналистов.

Текст новости строился не на фактах, а на недостоверной информации и допущениях негативного характера и был опубликован по ошибке.

В связи с тем, что вышеуказанный текст оскорблял честь и достоинство Светланы Лободы, редакция сайта приняла решение удалить данную новость.

Редакция сайта Главред приносит извинения Светлане Лободе, ее близким, а также своим читателям за недостоверную информацию.

Ранее Главред уже опровергал недостоверную информацию о Светлане Лободе.

Россия Светлана Лобода Нателла Крапивина скандалы новости шоу бизнеса
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