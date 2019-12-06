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"По прежнему очень остро": продюсер Лободы заявила об обиде на Украину

6 декабря 2019, 14:30

Продюсер скандальной певица Светланы Лободы дала интервью, в котором высказала обиду за осуждение в Украине сотрудничества с агрессором.

Нателла Крапивина
Нателла Крапивина высказала отношение к Украине / golos.ua

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина призналась, что "обижена" на Украину за то, что на родине не поняли ее стремление сотрудничать с оккупантами из России.

Нателла Крапивина в интервью Евгению Черняку для YouTube-шоу BigMoney, что не желает ехать в Украину.

Нателла Карпивина, которая всего пару лет назад была замешана в скандале с украинскими журналистами, которым угрожала в том числе расправой, призналась, что готовит грандиозный концерт Светланы Лободы в Киеве, но сама не стремиться приезжать в Украину, из-за "обиды".

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"Мы со Светланой готовим большой концерт на стадионе в Киеве. Нам кажется, что уже наступает время. И я думаю, что оттепель не за горами", - сказала она.

Но потом Крапивина высказала свое мнение.

"Я, честно скажу, и сегодня этого не делала бы и не ставила бы это в свои планы. Потому что у меня есть какая-то внутренняя обида, потому что то, как я уезжала из Украины - в душе у меня все очень остро. Я очень редко езжу в Киев, несмотря на то, что у меня там роскошная квартира, мама, папа, племянники, мои друзья, моя жизнь и я прожила там 20 лет, я совершенно не стремлюсь туда. Потому что понимаю, что с обидой приезжать в город своего детства не стоит, нужно простить", - сказала она.

Тем не менее, она призналась, что Светлана Лобода не стала заморачиваться из-за старых скандалов, и ездит в Украину. Как известно, при этом певица никогда не афиширует свои поездки.

"А вот Света настолько любит. То там торчит, то тут, то там пишет альбомы... Для нее это вообще, как ничего не случилось".

Логично, что Евгений Черняк начал спрашивать в каком статусе Крапивина и Лобода живут в России: "Вы в каком статусе тут? Экономические эмигранты, или...".

Крапивина заявила, что у них нет никакого статуса, и они просто Loboda, и объяснила, как работается в России.

"Москва дико открытый город. Просто он очень справедливый. Если ты хочешь здесь жить, ты не должен только брать, ты должен отдавать. Все обожают украинских артистов. Даже если взять топ русского радио, все забито украинскими артистами. Даже теми, кто открыто заявил о своей позиции не гастролировать. Monatik постоянно звучит, Вакарчук,  Потому что, мне кажется, в этой стране до мышей не дошли. Это у нас там копошатся, что-то пытаются выяснить, здесь не до этого, здесь big money", - пояснила она свою позицию, назвав расследование скандала с журналистами "копошением мышей".

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Нателла Крапивина BigMoney #77 смотреть онлайн интервью:

Напомним, что Светлана Лобода после оккупации Россией Крыма и начала агрессии на Донбассе "ДНР" и "ЛНР", не стала отказывать от гастролей и частных выступлений в России, чем вызвала негодование многих украинцев. Оно вылилось в протесты на концертах Лободы, в частности в Ивано-Франковске, Тернополе и Одессе. После очередного инцидента Лобода прекращает большие гастроли, приезжая в Украину на избранные мероприятия.

В 2017 году вместе с продюсером Нателлой Крапивиной и матерью-депутатом попала в скандал посте того, как пришла на шоу Пусть Говорят на Первом канале. В Ирпене начали требовать, чтобы СБУ провело расследование относительно матери Лободы, и со временем та сняла с себя полномочия.

После этого скандал продолжился - охрана Лободы силой отобрала у журналистов оборудование, которое удалось вернуть только через полицию. После этого Нателла Крапивина угрожала украинским журналистам, в том числе расправой и намекала на знакомство с Рамзаном Кадыровым.

Россия Светлана Лобода Нателла Крапивина аннексия Крыма война на Донбассе скандалы Украина новости шоу бизнеса
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