"Оп, сиська, титька огонь": Дорофеева разделась на пикантном фото

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева чуть не свела с ума поклонников пикантным снимком, на котором она позировала в белье со своим партнером Позитивом.

Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram фото, на котором засветила грудь.

"Тур VISLOVO уже близится к завершению .Сегодня мы в Ивано-Франковске. 7 декабря Хмельницкий, 9 декабря Херсон, 10 декабря Николаев. Не пропустите", - пишет девушка.

Тем не менее, на фото, которое она добавила, Дорофеева позирует с Позитивом в лифчике.

Надя Дорофеева дала сползти курточке с левого плеча, оголяя там все, что не прикрыл крошечный лифчик от черного купальника, который отлично подходит под солнцезащитные очки Позитива. Так что даже неизвестно, куда именно смотрит Леша Завгородний - в камеру, или в глаза Нади Дорофеевой.

Надя Дорофеева / Instagram

Поклонникам тоже понравилось фото, и они завалили парочку комплиментами и благодарностями.

"Кажется только недавно вы готовились к VISLOVO, а тут уже завершение тура, нереальная работа", "СПАСИБО ВАМ ЗА КОНЦЕРТ В ВИННИЦЕ. УЖЕ СКУЧАЕМ И БЕЗУМНО ЖДЁМ В ГОСТИ. ВИННИЦА ЛЮБИТ!!!", "Wow", "Надя секс", "ХЕРСОН", "Наш Висовец", "Хочу вислово,Ти всегда висовец, наших", "Оп, сиська", "Буду сегодня в фанзоне", "Титька огонь", "топ усики у позитива", "Николаев, Ждём!!!", - пишут в комментариях.

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