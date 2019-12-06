Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 15 выпуск 3 сезон - 06-12-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 15выпуск онлайн / Новий Канал

Новый пятнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 6 декабря на Новом Канале. Участниц осталось не так много, и уже можно определить, кто попадет в финал. Девшуки с Аллой Кстромичевой поехали в Турцию и прошли тяжелые испытания там.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Пока девушки думали, что в Турцию они летят отдыхать, судьи уже приготовили испытания для них. Как девушки их пережили - уже другое дело.

Синхронное дефиле под водой: ничего хорошего

Первое знакомство с Турцией окажется не приятным для моделей. В отеле, где они поселятся, Катя Челеченко выпросит на рецепции отдельный номер. Девушки даже не смогли поссориться нормально, ведь Владимир Демчинский приготовил для них экстремальное и необычное дефиле. В 15 выпуске Топ-модель по-украински 2019 подиумом для манекенщиц станет бассейн, в котором они должны синхронно проплыть под водой. Модели все до одной будут нервничать перед дефиле… Но настоящая истерика начнется у Мальвины, которая боится воды до чертиков.

Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск / Новий канал

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Испытание жарой: модели будут позировать в шубах посреди знойной пустыни

Сергей Никитюк на Топ-модели поразит пятерку участниц новой рекламной фотосессией в Памуккале – белом городе, популярном своими уникальными бассейнами-травертинами. Однако модели не будут нежиться в минеральных водах, им придется посреди пустыни позировать в белоснежных шубах для рекламы курорта. Более того, команда попала в период, когда власти осушили бассейны для дезинфекции от вирусов и инфекций. Специально для Топ-модель по-украински Турция нашла где-то в пустыне пару тонн воды, чтобы наполнить один из бассейнов для шоу.

Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: фотосессия с никитюком / Новий Канал

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Фотосессия в воздухе

А Соня Плакидюк в Каппадокии устроит для участниц сказочную фотосессию на воздушном шаре. Однако она станет для некоторых последней...

Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: Турция / Новий Канал

Кто не справится с заданиями, и попадет в номинацию - смотрите на Главреде.

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Топ-модель по-украински 14 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 29-11-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.