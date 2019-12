"Что же ты творишь!": Жена Морозюка разделась перед зеркалом

Ирина Морозюк / Instagram

Красавица-жена Николая Морозюка любит хвастнуть в сеть своими идеальными формами.

Ирина Морозюк опубликовала в своем Instagram горячее фото в соблазнительном белье и крошечном купальнике.

"I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions", - написала она под фото. Переводится цитата Ирины как "Я не результат обстоятельств, а продукт моих решений".

На фото, Ирина Морозюк позирует в черной кружевной комбинации, повернувшись к зеркалу ягодицами. Она выгнулась так, чтобы максимально подчеркнуть все достоинства своей фигуры, и максимально выпнуть грудь.

Ирина Морозюк / Instagram

Кроме того, она записала в сторис видео, на коротых она позирует в других купальниках - крошечном розовом, цветастом и синем купальниках. Девушка соблазнительно крутится и позирует в них.

"Да что же ты творишь то!!!", "İ love you", " I love baby", "Ти бог чи зброя?", "Mont Everest", "Топ", "Perfect", "Ирина, ты пушка", - пишут в комментариях.

Ранее пикантные фото Меган Маркл слили в сеть.