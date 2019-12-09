"Огонь": Ратаковски с голой грудью и без трусов завела фанатов

Ратаковски / instagram.com/emrata

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала фанатов новыми провокационными фотографиями. 27-летняя звезда позировала в одних лишь брюках.

Соответствующие снимки модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По фото видео, что кроме брюк, которые были не застегнуты и немного приспущены, на Ратаковски больше нет никакой одежды.

При этом на первом фото девушка стоит вполоборота, прикрывая руками обнаженную грудь, кокетливо смотри в камеру. На втором фото модель полностью повернулась к камере спиной, благодаря чему можно рассмотреть упругую грудь модели, тонкую талию и загар пикантный загар.

Стоит отметить, что поклонники актрисы обрадовались таким снимкам, и большинство отметили прекрасную фигуру девушки и ее красоту.

Напомним, что ранее известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram эротичное фото, возмутившее многих ее фанатов.