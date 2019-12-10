"Извращенка, без трусов, письку показывает": Волочкова раздвинула ноги в вульгарной позе

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова в трусах и сапогах в страстном порыве раздвинула ноги перед камином, и продемонстрировала все, что могла.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в сети провокационные фото, в подписи к которым призналась, что проводила эксперимент над своими подписчиками.

"Субботний эксперимент прошел успешно.Спасибо вам, подписчики!Подтверждается факт, что вас менее интересует благотворительность и социальные проекты, чем моя личная жизнь ?‍♀Оказывается многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других, или совершить что-то созидательное, да или просто пойти в зал и поработать и привести свои телеса в форму.Какой-то дикий взрыв комментариев и лайков под моим постом, где я провожу вечер с любимыми, готовлю плов, мы смеёмся и расслаблено проводим время.В то время, как видео моего концерта с детьми имеет в 10 раз меньше просмотров... Какой контент интереснее решать конечно вам. Но, зачем быть такими злыми и жить в ненависти? Живите позитивом и радостью!Давайте веселиться и радоваться позитиву друг друга, а не осуждать за него! У каждого из нас своя жизнь, в которой каждый отдыхает и работает как хочет. Я считаю, что высказывать непрошенное мнение о внешности и давать советы, в чем ходить дома перед любимым человеком и домашними, это как минимум бестактно! Но у каждого есть право выбора, у каждого свои интересы и мысли. Но главное, чтобы мысли были светлыми, а слова действия добрыми. Чувство самоиронии мне присуще всегда! Умейте смеяться над собой?‍♀ , радоваться жизни, и жить станет интереснее.У меня к вам вопрос. Почему человек, который готовит дома плов, обязательно должен быть пьяный? Или это в ваших семьях так? Но зачем тогда проецировать это на меня?", - пишет Волочкова.

При этом Волочкова опубликовала 3 фото - в актовом зале на пуантах, и в бане у камина. Всех пользователей сети взволновали фото у комина - ведь на нем Волочкова, одетая в сапоги, трусы и курточку раздвинула ноги в шпагате прямо у огня, так что некоторые забеспокоились, что она себе подпалит чего не надо.

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на ноги Волочковой - по их мнению, их срочно нужно лечить, а не все это.

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова / Instagram

В комментариях развернулись настоящие баталии.

"Просто балет-это великое искусство и поэтому от вас люди ждут как минимум уровня, класса, интеллигентности а не демонстрации промежности в леопердовых труселях!!! Уж простите...", "Боже! Пятый десяток тетке, а она все письку свою всем показывает. Хоть бы о дочери подумала", "В трусах, без трусов, но шпагат обязателен. Хватит уже. Что- нибудь новенькое пора изобразить. А то так не вы одна можете. И смотрится как то неэстетично в вашем исполнении. Дёшево это у вас получается", "Вам показали не партию в новой постановке... А дырку..между ног))))", "Не нужно отрицать тот факт, что в прошлом видео с пловом вы были бухой) Там глаза не успевали сфокусироваться , когда двигалась голова! Но в одном Волочкова мне нравится. Она и правда живет так, как хочет. И смотря на все эти видео со шпагатами, баньками, пловом, понимаешь, что Волочеова простой человек. Такая же, как и мы с вами. Только живет по другому, и добилась многого", "Охуеть....что за ноги на второй фотографии, ужас какая она бухая и пропитая", "Балет балетом,но мы в обычной жизни и видеть везде неприлично оголенные,,,расшиперенные,,ноги это стыдно и неприлично,явный перебор.Нет эстетики,женственности,неприятно смотреть", - пишут в комментариях.

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