Ведущая Топ-модель-по украински Алла Костромичева эротично позировала на пикантном фото

Модель и ведущая Алла Костромичева произвела фурор пикантными фото в Турции, где она снялась в соблазнительном белье

"Пока девочки позировали в шубах, я позировала без )) вот такая рассветно-закатная ситуация. Благо гроза всех туристов распугала... There are only few places like that on Earth. At first it gives you impression of snow, when it is actually boiling hot outside. Turkish people call it "cotton mountain" , but it is just white clay formed by water and wind.",- написала она, отметив, что на Земле всего несколько подобных мест. На месте сначала кажется, что это снег, но это не так. Местные зовут эти места "хлопковыми горами", но там всего лишь глина, обработанная ветром и водой.

На фото Алла Костромичева позирует в соблазниельном черном белье, которое очень выгодно выделяет ее длинные стройные ноги и соблазнительные формы, туго обтянутые бельем. Никто не смог просто пройти мимо, и не прийти в восторг от внешности Аллы.

Поклонники завалили ее восторженными комментариями в сети.

"О Боги эти ноги просто космос!", "Шик шик фігура", "Великолепна", "Идеальна", "Как всегда неотразима", "Неперевершена", "Ваша фигура просто идеальна, вы безумно красивы", "Второе фото идеальное", "Довжелезні ніжки!", "Конечно с такими ногами грех в шубе позировать )", "Как всегда прекрасна ", "Алла, ты шикарная!", - пишут в комментариях.

