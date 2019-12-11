"Хотел-любил": Батрутдинов рассказал, как баловался групповым сексом

Тимур Батрутдинов / instagram.com/timurbatrutdinov

Известный российский комик и резидент шоу Comedy Club рассказал о своих половых экспериментах в интервью Ирине Шихман (проект "А поговорить?").

Актер признался, что горазд был на различные сексуальные эксперименты. К примеру, однажды у Батрутдинова был секс сразу с тремя партнершами.

"Главное — гибкость и знание нужных точек. Всех девушек хотел-любил. Все это вылилось в единый коллективный разум, и я любил всех вместе", — рассказал он.

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Напомним, ранее полуголый Батрутдинов повеселился в компании красоток, потроллив таким образом свою напарницу по реалити-шоу "План Б" - певицу/телеведущую Ольгу Бузову