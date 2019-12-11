Белла Хадид без белья показала упругую грудь в прозрачной накидке

Белла Хадид / Instagram

Супермодель Белла Хадид снова озадачила сеть пикантными фото, на которых позирует без белья и бесстыже сводит с ума поклонников голой грудью.

Белла Хадид опубликовала в Instagram фото с голой грудью, и снова поставила в тупик поклонников.

Самая знаменитая модель Белла Хадид поделилась фото с отдыха - в белых брюках и нежнейшей прозрачной блузке белого цвета полностью прозрачной.

Поклонникам сложно было не заметить обнаженную грудь девушки, и все снова пришли в замешательство.

Белла Хадид / Instagram

Ведь Белла Хадид часто оголяется, и демонстрирует грудь на разных арт-проектах, и на разных фото она выглядит совершенно разных размеров - от 1 до 4, в зависимости от фотографа и ракурса.

Белла Хадид / Instagram

Новые фото не только позволили поклонникам в полной мере наслаждаться формами Беллы Хадид, но и в очередной раз продемонстрировали иземение размера ее груди.

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