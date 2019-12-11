"Сказочноебали, грудь увеличила?": Шурыгина показала грудь на отдыхе

Диана Шурыгина / Instagram

Российская блогерша, Диана Шурыгина, которая недавно разошлась со своим молодым человеком, демонстрирует горячие фото с отдыха на Бали.

Диана Шурыгина без белья опубликовала в Instagram фото с пляжа на Бали.

"Смотря на чужую жизнь, не забывай о своей", - пишет она

На фото Шурыгина позирует в белоснежных трусиках и маечке, которые выгодно подчеркивают ее внешность, и выделяют все подробности фигуры. На голову Диана намотала полотенце, и надела солнцезащитные очки.

Шурыгина по-разному позирует, подставляя фотографу соблазнительные позы, и делая акцент на свои женские прелести.

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина / Instagram

Подписчики не смогли пройти мимо, и начали комментировать ее фото.

"Крутая фотка", "#сказочноебали", "Шкурка", "Доска плоска", "Чего сиськи передумала сделать? Вроде до этого хотела и тишина", "Согласна, иной раз жизнь интереснее любого чумавого кино", "Ну, красотка", "Вот она жертва изнасилования", "Красавица", "Худая п*здец", "Какая красивая", "не сиськи ни жопы", "Не могу понять такие фотки. Вся эта, якобы, "эстетика тела", " не нравится - не смотри" обыкновенная обнажёнка. Ну если тебе так нравится такое, то сними простое порно, ведь большинство людей здесь, которые пишут восторженные комментарии, собрались здесь просто посмотреть на сиськи", "Какая ты классная, всех благ", "Молодец, так держать", "П*здато", "Грудь увеличила?", - пишут в комментариях.

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