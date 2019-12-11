"Я увидела мужской член!": Руки-Базуки ткнул пенис в лицо девушке в прямом эфире 18+

Руки-Базуки / Бугатти шоу

Руки-Базуки Терешин засветился на видео размахивая своим пенисом перед лицом девушек на шоу Тифани Картье Бугатти на YouTube.

Руки-Базуки пришел к ним на эфир, который записывали для 10 декабря, но все пошлые сцены были вырезаны из ролика. Видео с тем, как Руки-базуки машет пенисом были записаны лично девушками, и выложено в сети.

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"Когда ты стал популярным, на сколько сантиметров ты возбудился?", - спросила у него сестра Картье Бугатти

" На целых 25 сантиметров", - ответил он.

После чего девушка начала его дразнить, утверждая, что там всего 15 см, и заставила снят штаны и показать.

Любящий хайп Кирилл Терешин не стал долго раздумывать, и стянул штаны, продемонстрировав съемочной группе свое достоинство.

Руки-Базуки / Бугатти Шоу

"Я ж ничего не увидела, ну покажи! Я тоже ничего не увидела, покажи-покажи!", - начали просить девушки.

Руки-базуки повернулся к девушкам, и ткнул пенисом в лицо Тифани, после чего она завизжала: "Я увидела мужской член!". Тем временем съемочная группа задорно орала на заднем плане, что она же лесбиянка, что тут такого.

Руки-Базуки / Бугатти Шоу

Бугатти Шоу 4 Руки-Базуки Кирилл Терешин смотреть онлайн выпуск:

Видео не попало в выпуск на Youtube, но, при желании, его можно найти в сети.

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