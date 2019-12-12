Порнозвезда покрасовалась грудью и попой на красивых фото

Кейша Грей (Keisha Grey, дата рождения: 9 июня 1994 года) — американская порноактриса.

Она родилась в известном курортном городе Тампа, штат Флорида. Имеет среди предков ирландцев и испанцев. Грей лишилась девственности в 16 лет — со своим парнем, который и оставался ее любовником вплоть до того, как она пришла в порноиндустрию (в конце лета 2013-го).

Позднее она подписала контракт с модельным агентством Motley Models.С юных лет она увлекалась порно. Ее любимыми исполнителями были Саша Грей и Джеймс Дин. Выбирая псевдоним, она взяла оставила школьное прозвище Кейша как имя, а фамилию Грей предложил ее агент, знающий о ее увлечении порно.

В 2016 году Кейша Грей вошла в рейтинг "Грязная дюжина: Самые большие порнозвезды" по версии канала CNBC.По состоянию на 2019-й, Грей отснялась в 521 порнофильме и порноролике.

Напомним, ранее татуированная красотка-порнозвезда Бонни Роттен похвасталась прелестями на сексуальных фото. До этого порнозвезда Энди Сан Димас на фото в развратных и пошлых позах.