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Порнозвезда покрасовалась грудью и попой на красивых фото

12 декабря 2019, 22:05

Порнозвезда Кейша Грей (Keisha Grey) делает все, чтобы интерес фанатов к ней не спадал.

  • Кейша Грей (Keisha Grey) twitter.com/littlekeish
  • Кейша Грей (Keisha Grey) twitter.com/littlekeish
  • Кейша Грей (Keisha Grey) twitter.com/littlekeish
  • Кейша Грей (Keisha Grey) twitter.com/littlekeish
  • Кейша Грей (Keisha Grey) twitter.com/littlekeish
Кейша Грей (Keisha Grey, дата рождения: 9 июня 1994 года) — американская порноактриса.

Она родилась в известном курортном городе Тампа, штат Флорида. Имеет среди предков ирландцев и испанцев. Грей лишилась девственности в 16 лет — со своим парнем, который и оставался ее любовником вплоть до того, как она пришла в порноиндустрию (в конце лета 2013-го).

Позднее она подписала контракт с модельным агентством Motley Models.С юных лет она увлекалась порно. Ее любимыми исполнителями были Саша Грей и Джеймс Дин. Выбирая псевдоним, она взяла оставила школьное прозвище Кейша как имя, а фамилию Грей предложил ее агент, знающий о ее увлечении порно.

В 2016 году Кейша Грей вошла в рейтинг "Грязная дюжина: Самые большие порнозвезды" по версии канала CNBC.По состоянию на 2019-й, Грей отснялась в 521 порнофильме и порноролике.

Напомним, ранее татуированная красотка-порнозвезда Бонни Роттен похвасталась прелестями на сексуальных фото. До этого порнозвезда Энди Сан Димас на фото в развратных и пошлых позах.

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