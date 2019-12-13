Порноактриса похабно покрасовалась прелестями на откровенных фото

Шанель Престон (Chanel Preston, дата рождения: 1 декабря 1985 года) — американская порноактриса.Престон родилась на краю США – в штате Аляска, где и выросла.

Она имеет английские, немецкие и испанские корни. С самого детства любила выступать перед публикой, участвовала в любительских спектаклях и играла на фортепиано. Затем, в юности Престон долго работала стриптизершей на Гавайях. После начала работать в разных штатах США.В январе 2010-го Престон дебютировала в порно, снявшись с Ником Меннингом для студии Vivid Entertainment.

Довольно быстро она стала популярной и получила множество премий, в том числе F.A.M.E, XRCO и AVN Awards.По состоянию на 2019-й Престон отснялась в 1003 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Тейлор Виксен сверкнула грудью и попой на откровенных фото. Поздне порнозвезда Эдин Блэр показала прелести для фанатов в откровенном белье.