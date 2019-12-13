Забыть про укладку: трансгендер просит сделать ему грудь на голове

Джолин Доусон / скриншот

Женщина-трансгендер Джолин Доусон из Австралии решила кардинально подойти к вопросу решения проблемы ежедневной укладки волос, которая занимает много времени. Девушка хочет, чтобы врачи вставили ей в голову два грудных импланта.

Доусон пожаловалась, что каждый день делает себе объемную укладку волос, чтобы быть похожей на своего виртуального кумира - куклу из серии Bratz. Чтобы меньше времени уходило на ежедневный туалет, трансгендеру пришла в голову идея - вставить в голову грудные импланты и "забыть про укладку". Об этом Доусон заявила реалити-шоу Botched.

Врачи восприняли идею Джолин Доусон без энтузиазма. Они говорят, что подобная операция станет для трансгендера смертельной.

Куклы Bratz взорвали индустрию детских игрушек в 2001 году. Тогда же стали появляться мультики и телесериалы с участием знаменитых кукол, а также журналы и комиксы. Мальчик из Австралии Доусон Джолин был настолько очарован игрушками, что сам решил стать куклой. В 20 лет он определился со своим идеальным образом виде куклы Bratz. За четыре года Доусон потратил на трансформацию около 200 тысяч австралийских долларов. Трансгендер перенес заместительную гормональную терапию и около 15 операций.

Доусон потратил на трансформацию около 200 тысяч австралийских долларов / Фото imgur.com/1s2E6ZU

Напомним, компания Victoria's Secret взяла на работу модель-трансгендера - 22-летнюю Валентину Сампайо.