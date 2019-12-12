"Держитесь, мужики!": участница топ-модель по-украински топлес взбудоражила фото НЮ

Анастасия Рудая / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Анастасия Рудая снялась в откровенной фотосессии, для которой она оголила грудь.

Анастасия Рудая опубликовала в Instagram фото топлес.

"В народе говорят: нет худа без добра.После чего-то плохого, вас ждёт что-то хорошее.После чёрной полосы,обязательно наступит белая.Но, почему мы сами не можем покрасить свою зебру в сплошной белый цвет", - пишет она.

На фото девушка позирует присев, и прижав грудь к коленям, но таким способом Настя не может скрыть свой соблазнительный бюст. На фото Рудая позирует топлес в одних только колготах, которые, однако не позволяют точно разобрать - где там затерялось белье.

Анастасия Рудая сексуально позирует и будоражит взглядом.

Анастасия Рудая / Instagram

Полклонники пришли в восторг от ее откровенного фото, и написали кучу комплиментов.

"Идеальная, блин вообще, столько у тебя изюминок, какая интерессная внешность, а характер это улёт! Держитесь мужики!)", "Хороша чертовка", "Вау", "Руди: нет, я ещё не готова фоткать голойТак же Руди: а может вот так сесть?", "Почти так и было", "Зебра , черное ,белое а конец один жопа", "Идеальная", "Крутое фото", "вауууууу ті просто бомбааа", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Victoria's Secret Эльза Хоск топлес взбудоражила интимными фото