  1. Главная
  3. Stars

"Держитесь, мужики!": участница топ-модель по-украински топлес взбудоражила фото НЮ

12 декабря 2019, 14:29

Модель Анастасия Рудая порадовала поклонников откровенным фото, на котором позирует в одних колготках.

Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Анастасия Рудая снялась в откровенной фотосессии, для которой она оголила грудь.

Анастасия Рудая опубликовала в Instagram фото топлес.

"В народе говорят: нет худа без добра.После чего-то плохого, вас ждёт что-то хорошее.После чёрной полосы,обязательно наступит белая.Но, почему мы сами не можем покрасить свою зебру в сплошной белый цвет", - пишет она.

На фото девушка позирует присев, и прижав грудь к коленям, но таким способом Настя не может скрыть свой соблазнительный бюст. На фото Рудая позирует топлес в одних только колготах, которые, однако не позволяют точно разобрать - где там затерялось белье.

Анастасия Рудая сексуально позирует и будоражит взглядом.

Анастасия Рудая
Анастасия Рудая / Instagram

Полклонники пришли в восторг от ее откровенного фото, и написали кучу комплиментов.

"Идеальная, блин вообще, столько у тебя изюминок, какая интерессная внешность, а характер это улёт! Держитесь мужики!)", "Хороша чертовка", "Вау", "Руди: нет, я ещё не готова фоткать голойТак же Руди: а может вот так сесть?", "Почти так и было", "Зебра , черное ,белое а конец один жопа", "Идеальная", "Крутое фото", "вауууууу ті просто бомбааа", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Victoria's Secret Эльза Хоск топлес взбудоражила интимными фото

топ-модель новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «"Держитесь, мужики!": участница топ-модель по-украински топлес взбудоражила фото НЮ». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:36
Экс-тренер Динамо может возглавить клуб из России
14:31
Украину скуют морозы и завалит снегом: синоптик назвал даты
14:29
"Держитесь, мужики!": участница топ-модель по-украински топлес взбудоражила фото НЮ
14:29
Лужков похоронен: СМИ узнали, почему на прощании гроб был закрыт Фото
14:24
Поляки-забияки: взрослые мужчины отдубасили школьников из Украины
14:09
Динамо - Лугано: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
13:58
"Мне 54 года и я не...": Порошенко решил хайпануть и пошел по стопам Зеленского Видео
13:57
Погром во Львове: неизвестные сорвали сессию горсовета Видео
13:54
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы
13:36
В Украине изменили противопоказания к прививкам: кому нельзя делать
13:35
"Заткнись, Малюська грантоедская": блогер прошелся по заявлению министра
13:15
"Мы в центре Киева": пропагандисты РФ слетелись в Украину после приглашения Зеленского
13:11
Новая хворь: Всплыла правда о лечении и болезни Заворотнюк
13:06
Путин лично проверит Керченский мост на поезде: названа дата
12:51
У Путина оценили снятие с телеэфира в РФ сериала с Зеленским
12:39
Ведьмак 2019: финальный трейлер и потрясающая картина мира Видео
12:37
Лужков умер из-за редчайшего осложнения - СМИ
12:35
"Меня на долго не хватит": министр Малюська задумался об увольнении
12:13
Пожар на единственном "авианосце" РФ: названа возможная причина Видео
12:12
"Чтоб ты сдох! П*ц, старый пиз*абол": в Одессе маршрутчик с пассажиром устроили драку Видео
12:10
В России затонула подлодка: раскрыта причина
12:09
"Совок головного мозга": чиновники Гоструда в Харькове сделали своим гимном хит Кобзона Видео
11:53
Подчинение и унижение: Pornhub опубликовал предпочтения украинцев в 2019 году
11:42
"Выкручивают руки": в России запаниковали из-за новых санкций США
11:35
Рада продлила на год закон об особом статусе ОРДЛО
11:26
В Киеве частично перекроют один из мостов: куда не стоит ехать
11:22
Явный обожатель и губительная страсть: что прочит гороскоп на 12 декабря
11:21
Загорелся единственный "авианосец" России: СМИ раскрыли подробности
11:10
Страшная зрада: отменит ли Рада закон о языке мнение
11:05
В Раде пошли на радикальный шаг после "жесткого махача": подробности
10:56
Акции протеста на коньках: под Офисом президента начали заливать каток Видео
10:53
Драка в Раде: задержаны двое свободовцев, еще один – в розыске Видео
10:45
Вільна: вышел клип на саундтрек фильма Віддана с Кароль и Саниной Видео
10:39
Курс валют: доллар опустился до нового минимума с 2016 года
10:35
"Малоросская суть": украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в Чечне Видео
10:30
"Плохо кончил": депутат-свободовец пригрозил Бужанскому судьбой Бузины
10:07
"Стервятники": Брухунова откровенно высказалась о свадьбе с Петросяном
10:00
"Щупальца российских спецслужб": Чубарова задержали в Румынии
09:45
В Украине остался только один настоящий капитулянт мнение
09:36
Дипскандал с Сербией: Киев протестует из-за визита "делегатов" из Крыма
09:29
Вернуть "совок": российский рэпер призвал к захвату Украины Видео
09:15
Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре
09:10
Молодой папа 2 сезон: дата выхода и трейлер Видео
09:06
Драка в Раде: участники побоища назвали причину конфликта Видео
08:54
Пожар в Одессе: число жертв снова выросло
08:42
Почему новая власть не отменит закон о языке мнение
08:35
В ОП исправили коммюнике "нормандского саммита": названа причина
08:26
Курс доллара в 20 гривен за "зеленый": Милованов назвал условие
07:56
Атаковал корабли Украины в Керченском проливе: ночью в России разбился вертолет
07:30
Санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США утвердили решение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять