"Пальчик гуляет": Звезда Универа завела сеть фото с засветом

Наталья Рудова / Instagram

Актриса Наталья Рудова поделилась фото с вечеринки подруги, и заставила поклонников яростно спорить из-за своей внешности, засветив особенность гардероба.

Наталья Рудова поделилась в Instagram соблазнительным фото в мини и колготах.

"Вчера отгуляли на новоселье у моей близкой подруги, на вопрос что ей подарить она ответила что сидеть гостям будет не на чем. В свою квартиру я покупала стулья у этих крутых ребят Это самый известный российский бренд-производитель стульев и кресел. Так что я заказала подарок у них. Потрясающий и огромнейший выбор моделей на любой вкус. ВАЖНО! Все только в наличии!Модный дизайн и расцветки? Я выбрала для нее горчичный бархат! Они невероятно красивые и удобные! Плясали на них всю ночь! Интернет магазин. Шоу-румы в Москве и ПитереДоставка по всей России.Рекомендую", - пишет девушка.

На фото она позирует в крошечном мини и маечке с бретельками-ниточкам, которые не скрывают ее шикарные формы. Но, кроме того, колготки девушки, которые вполне могут быть и новыми, предательски порвались на ноге у пальца. Пользователи сети не смогли не заметить этого и не обратить внимание всех на вопиющий факт.

Наталья Рудова / Instagram

Все поспешили написать в комментариях.

"И что, что колготки, вы что-ли никогда не рвали? Люди вы капец", "И что то колготки порвала ) это просто жизненная ситуация ни чего такого", "Все орут про колготки, аааааа, просто ржач, какие же банальные люди", "Бл*, все для хайпа - что бы все обсуждали этот колготок,что бы комментов дах*я было ,ну ты умная принципе)))", "Аааа.... Напомнило как недавно в клубе на годовщине друзей отплясывала, с большой такой дыренью на ляжке на чёрных колготках))) и так мне было хорошо)))", "Дырка на колготке у пальца", "Одноразовые колготки имеют свойство рваться.. Наталья не запарилась.. И правильно сделала...", "У вас дырки в мозгу . Кто пишет эту дрочь", "Ну уж если звезды колготки рвут, я тогда за себя больше не переживаю"? - пишут в комментариях.

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