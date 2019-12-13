"Письку обтянула до ушей": Нюша взбудоражила сеть провокационным фото

Нюша / Instagram

Певица Нюша, настоящее имя которой Анна Владимировна Шурочкина, поделилась в сети снимком, на котором демонстрирует свои самые интимные места, которые совершенно не скрывает одежда.

Нюша опубликовал в Instagram интимное фото и завела соцсети.

"Каждый из вас, как минимум 1 раз в неделю совершает поход за продуктами в супермаркет или магазин. Решать, какие из ежедневных продуктов нам приобрести сегодня, помогают много разных факторов - от цены, качеств, до вашего собственного вкуса. В сегодняшнем задании нашего марафона #эколюция я предлагаю вам обратить внимание на упаковку, при вашем рутинном походе в супермаркет и выбирать товары по степени экологичности (то есть те, упаковка которых перерабатывается лучше всего❗️). По степени экологичности лучше всего - в стекле. Так я забыла о растительном масле в пластике. Потом идёт металл, пластиковые канистры, бутылки, флаконы; затем контейнеры с маркировкой 05 (ПП или PP); далее бумага/картон и тетрапак (многослойные упаковки из-под молока, соков) - перерабатывается сложнее всего, как раз из-за многослойности упаковки.Это задание определит одну из ваших важнейших ежедневных привычек - делать выбор в пользу той упаковки, которую переработать легче всего.Давайте посмотрим в комментариях, кого среди нас больше: сметана в 1 пластике или в 2 стекле??? Голосуем❗", - пишет она.

Дочь бывшего участника Ласкового Мая решила обратить на свою статью об упаковке своим снимком.

На фото Нюша позирует в леопардовом слитном купальнике, который при этом мало чего скрывает, зато восхитительно натягивается в области бюста и между ног певицы, демонстрируя все самое откровенное на обозрение.

Нюша / Instagram

Поклонники не смогли сдержаться, и завалили Нюшу целым морем комплиментов и комментариев.

"Весь сникерс наружу", "Ню☺️ Какая ты красотка, просто нереальная)", "Супер", "Ужас", "что такое сникерс? пиз*а?", " это шоколалка, хочешь шоколалку студент?", "вареник", "Пилотка, " Слишком горячо", "Да, уж", "Делаем выбор за леопардовый купальник !", "В стекле у нас не продают ( пластика"," Пластике", "Пипец", "Не давно начала использовать в стекле)", "Уже не знают как привлечь публику. Письку обтянула до ушей", "пока пластик, после этого поста будет в стекле :)", - пишут поклонники.

Ранее звезда Универа завела сеть фото с засветом и спровоцировала бурные обсуждения.