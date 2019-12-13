Тетя Мотя из Топ-модели засветила проколотые соски на пикантном фото

Катя Куличенко / Instagram

Участница шоу Топ-модель по-укрански 3 сезон Тетя Мотя Катя Куличенко поделилась в сети новыми откровенными фото из своей фотосессии.

Катя Куличенко Тетя Мотя опубликовала в Instagram фото, на которых засветила грудь с пирсингом.

"Шикарные кадры, у меня была шикарная команда", - подписала фото Катя Куличенко.

На снимке она позирует на стуле в черных клетчатых широких брюках и черном прозрачном лифчике, в котором полностью видно грудь. Жакет она небрежно бросила на спинку стула и сексуально позирует - сидя на стуле, и облокачиваясь на него. Так, чтобы брюки и лифчик максимально подчеркивали ее фигуру, и демонстрировали тату Кати.

Катя Куличенко / Instagram

Катя Куличенко / Instagram

Поклонники поспешили завалить ее комплиментами и пкантными комментариями.

"Крутая фотка, один вопрос- у тебя проколоты соски???", " ух,мне аж больно стало", "нипельки", "давно проколола соски ?", "Самая офигенная фотография", "Я просто взахваті. Бажаю виграти топ-модель по-українськи ", "выйграет Мальвина", "нет. Если не ошыбаюсь в финале будет Наташа (Масловская) и Катя (Мотя)", "Какой красивый пирсинг у Вас и не только", "Богиня просто", "Блин, это круто!", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Универа завела сеть фото с засветом в откровенном наряде.