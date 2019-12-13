"Какая пися королева": Maruv в прозрачном трико завела пикантными фото

Maruv / Instagram

Певица Maruv опубликовала провокационные фото со своего последнего концерта.

Maruv опубликовала в Instagram альбом с фото, на которых танцует в полупрозрачном наряде.

"Ещё фоточки с концерта. Тут хочу поблагодарить мужскую часть балета. Мальчики, спасибо что органично дополнили нашу женскую танцевальную компанию) Велыкэ Мэрси", -пишет Maruv под фото.

На снимки попали танцы из песни, в которой участвовал мужской балет - на одном снимке Марув еще выходила в белом платье поверх латекса, но на других фото, где Jay и остальные парни в латексе были на поводках у девушек, Maruv и ее девочки предстали в полупрозрачных черных нарядах с декольте, которые отлично подчеркивают их фигуры.

Maruv как обычно, позирует в своем танце - и на коленках и стоя на двух ногах, сильно взбудоражив поклонников.

В комментариях фанаты Maruv забросали ее комплиментами.

"Все шикарно, особенно ты", "Ля, какая пися королева", "Супер", "Фотки просто АГОНЬ!", "Эпично", "Мальчики молодцы! Куда же без них!", "Какая мурочка", - пишу в комментариях.

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