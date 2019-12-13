"Принцесса": Дорофеева в мини свела с ума голыми ножками

Надя Дорофеева опубликовала фото со своего нового проекта, и завела поклонников снимком со своими длинными стройными ножками.
Надя Дорофеева похвасталась длинными голенькими ножками на новом фото в своем Instagram.
Певица Наля Дорофеева бессовестно завела поклонников хорошенькой внешностью.
"Получать подарок, или дарить ? Я однозначно (дарить)", - пишет Дорофеева.
На фото она позирует в огромном зале, украшенном в новоголнем стиле с преобладанием красного и теплых оттенком.
Дорофеева примерила крошеное мини-платье ярко-красного цвета, а ракурс фото позволяет насладится ее длинными стройными ножками. Певица воспользовалась своей невероятной красотой, и буквально свела с ума поелонников.
Они закидали Дорофееву комплиментами в комментариях.
"Ооооо мааааай шикарна", "Красотка", "Принцесса", "Надя, ты нереальная", "Теперь настроение бомбааа! Празнкем Новый Год вместе с ВиС", "Сама как подарок выглядишь!", "Конфетка", - пишут в комментариях.
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