"Принцесса": Дорофеева в мини свела с ума голыми ножками

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева похвасталась длинными голенькими ножками на новом фото в своем Instagram.

Певица Наля Дорофеева бессовестно завела поклонников хорошенькой внешностью.

"Получать подарок, или дарить ? Я однозначно (дарить)", - пишет Дорофеева.

На фото она позирует в огромном зале, украшенном в новоголнем стиле с преобладанием красного и теплых оттенком.

Дорофеева примерила крошеное мини-платье ярко-красного цвета, а ракурс фото позволяет насладится ее длинными стройными ножками. Певица воспользовалась своей невероятной красотой, и буквально свела с ума поелонников.

Надя Дорофеева / Instagram

Они закидали Дорофееву комплиментами в комментариях.

"Ооооо мааааай шикарна", "Красотка", "Принцесса", "Надя, ты нереальная", "Теперь настроение бомбааа! Празнкем Новый Год вместе с ВиС", "Сама как подарок выглядишь!", "Конфетка", - пишут в комментариях.

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