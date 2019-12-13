Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 16 выпуск 3 сезон - 13-12-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 16 выпуск онлайн / Новий Канал

Новый шестнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 13 декабря на Новом Канале. Участниц осталось не так много, и уже можно определить, кто попадет в финал. Участники Топ-модели вторую неделю подряд проходят испытания в Турции. Эксперты даже устроят турецкую свадьбу в прямом эфире.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Девушки не успели оправиться после первой недели испытаний в Турции, как на них обрушились новые задания.

Первое задание не такое уж и простое - девушки пройдут кастинг на турецкий сериал.

Эксперты проекта осуществят детскую мечту каждой участницы – сняться в турецком сериале. Оказывается, девушки 100-процентно помнят вечерние просмотры Роксоланы, 1001 ночь вместе с мамой или бабушкой.

Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск: участницы/ Новий канал

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Алла Костромичева организует для четверки девушек настоящие пробы на роль в турецкой мелодраме. Модели окажутся в дорогом и шикарном отеле рядом с султаном-красавчиком. Вишенкой на торте стала интимная сцена для каждой девушки. Такая новость больше всего шокирует замужнюю Мальвину!

Тем временем, Катя Куличенко не страдает такой проблемой, и на испытании с Владимиром Демчинским мысленно выйдет за него замуж, настолько замечтается.

Топ-модель по-украински 3 сезон: 16 выпуск: Кастинг на сериал / Новий Канал

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Градус напряжения взлетит вверх на испытании Владимира Демчинского не только для нее. На его групповой фотосессии модели преобразятся в настоящих турецких невест и оденут традиционные свадебные платья. По условиям испытания каждая участница в 16 выпуске должна будет позировать на носилках, которые держат ее конкурентки. Хорошая возможность избавиться от конкурентки, не правда ли?

Когда на съемочную площадку выйдет Тетя Мотя, начнутся настоящие турецкие страсти! Она так сильно войдет в роль, что не заметит, как мысленно выйдет замуж за Владимира Демчинского!

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Топ-модель по-украински 16 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 13-12-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.