Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 13-12-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон 16 серия: выгон / Новий Канал

Новый шестнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 13 декабря на Новом Канале. Две из четырех девушкек провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?

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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.

Чтобы оправдать свои навыки топ-моделей, девушкам придется серьезно поработать в этот раз.

Наташа и Чечела попали в номинацию.

Эксперты решили, что Наташа Масловская и Катерина Чечелнеко должны были объясниться перед экспертами, чтобы они сделали вывод - кого оставить, а кто уйдет.

Масловская по их мнению слишком безэмоциональная, в то время, как Чечела не умеет сдерживать эмоции и вести себя с людьми так, чтобы можно было работать.

Топ-модель по-украински 3 сезон: полуфиналистки шоу / Новый Канал

По решению экспертов шоу Топ-модель по-украински 3 сезон покидает Катя Чечела Чечеленко прямо перед полуфиналом.

В полуфинал проходят Мальвина Чукля Катя Куличенко и Наташа Масловская

Топ-модель по-украински 3 сезон: Катя Чечела Чечеленко / Новый Канал

Возраст: 16 лет

Город: Киев

Рост: 172 см

Хобби: танцы

"Я должна победить, потому что я – лучшая!", - говорила Катя.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 13-12-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале.