Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 13-12-2019

Шестнадцатый выпуск Топ-модель по-украински 2019 вышел 13 декабря на Новом канале. Кто из участников покинул шоу 3 сезона в 16 выпуске, читай и смотри на Главреде.
Новый шестнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 13 декабря на Новом Канале. Две из четырех девушкек провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.
В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?
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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.
Чтобы оправдать свои навыки топ-моделей, девушкам придется серьезно поработать в этот раз.
Наташа и Чечела попали в номинацию.
Эксперты решили, что Наташа Масловская и Катерина Чечелнеко должны были объясниться перед экспертами, чтобы они сделали вывод - кого оставить, а кто уйдет.
Масловская по их мнению слишком безэмоциональная, в то время, как Чечела не умеет сдерживать эмоции и вести себя с людьми так, чтобы можно было работать.
По решению экспертов шоу Топ-модель по-украински 3 сезон покидает Катя Чечела Чечеленко прямо перед полуфиналом.
В полуфинал проходят Мальвина Чукля Катя Куличенко и Наташа Масловская
Возраст: 16 лет
Город: Киев
Рост: 172 см
Хобби: танцы
"Я должна победить, потому что я – лучшая!", - говорила Катя.
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Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 13-12-2019:
Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале.