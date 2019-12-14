Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото

Белла Хадид / Instagram

Супермодель Белла Хадид перед уикендом завела соцсети одним лишь фото, на котором она позирует топлес.

Самая популярная модель в мире Белла Хадид сняла себя топлес во время отдыха, и опубликовала снимок в Instagram.

"Аура Беллы", - подписала она фото, добавив значок торговой марки.

На фото Белла Хадид демонстррует свою хрупкую фигурку, стройные ножки и сочную грудь, которую ничем не прикрывает.

Белла Хадид лежит на искусственной травке в крошечных трусиках бикини, топлес, бессовестно демонстрируя соблазнительные ягодицы, сексуальные ножки и набухшую грудь.

Кроме трусиков на ней еще коротенькая курточка, которая, однако, нисколько не скрывает шикарный бюст Беллы.

Белла Хадид / Instagram

Всего за пару часов фото набрало более 560 тысяч просмотров, а в комментариях фанаты просто сходят сума от восторга.

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