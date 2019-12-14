Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото

Анна Ризатдинова / Instagram

Гимнастка Анна Ризатдинова после поражения на Танцах со звездами приняла целое море предложений на схемки в разных журналах и изданиях. Сейчас вышел новогодний календарь от журнала XXL, для которого Ризатдинова примерила откровенный наряд.

Анна Ризатдинова снялась в белоснежном прозрачном белье для журнала XXL, и выложила фото в Instagram.

Сама Ризатдинова не стала подписывать фото, а поклонники в комментариях стали обсуждать, насколько вульгарно сниматься в таких фотосессиях в прозрачных трусах.

На фото Анна Ризатдинова сидит в салоне дорогой иномарки с кожаным салоном и вставками из красной кожи.

Ризатдинова примерила белые полусапожки на шпильках, белоснежные чулки с поясом для подтяжек а-ля невеста, прозрачные белые же трусики, и белый кружевной бюстгальтер, который однако частично прикрыла серебристым жакетом. Однако жто не мешает внушительной груди Ризатдиновой игриво выглядывать через прозрачную кружевную ткань.

Анна Ризатдинова / XXL

Кроме нее для календаря снялись Миша Романова, Илона Чернобай, Emma D, Александра Британь, Michelle Andrade, Слава Каминская, Ольга Канчурова, Светлана Тимошевская, Арина Кравец, Марина Бех-Романчук и Леся Никитюк.

Ранее Maruv в прозрачном трико завела пикантными фото