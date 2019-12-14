Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова снялась в очень вызывающей фотосессии для издания для взрослых.
Гимнастка Анна Ризатдинова после поражения на Танцах со звездами приняла целое море предложений на схемки в разных журналах и изданиях. Сейчас вышел новогодний календарь от журнала XXL, для которого Ризатдинова примерила откровенный наряд.
Анна Ризатдинова снялась в белоснежном прозрачном белье для журнала XXL, и выложила фото в Instagram.
Сама Ризатдинова не стала подписывать фото, а поклонники в комментариях стали обсуждать, насколько вульгарно сниматься в таких фотосессиях в прозрачных трусах.
На фото Анна Ризатдинова сидит в салоне дорогой иномарки с кожаным салоном и вставками из красной кожи.
Ризатдинова примерила белые полусапожки на шпильках, белоснежные чулки с поясом для подтяжек а-ля невеста, прозрачные белые же трусики, и белый кружевной бюстгальтер, который однако частично прикрыла серебристым жакетом. Однако жто не мешает внушительной груди Ризатдиновой игриво выглядывать через прозрачную кружевную ткань.
Кроме нее для календаря снялись Миша Романова, Илона Чернобай, Emma D, Александра Британь, Michelle Andrade, Слава Каминская, Ольга Канчурова, Светлана Тимошевская, Арина Кравец, Марина Бех-Романчук и Леся Никитюк.
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