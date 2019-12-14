Красотка-порноактриса игриво изогнулась и показала тело на снимках

Анджелина Армани (Angelina Armani, дата рождения: 18 ноября 1987 года) — американская порноактриса.

Армани пришла в порноиндустрию в 21 год, в 2008-м и вначале снималась для небольших студий. Однако быстро ей предложила контракт одна из титанов порнобизнеса – компания Digital Playground. Проработав там полгода, она ушла из компании. Карьера в порноиндустрии у Армани была недолгой, тем не менее, она успела сняться в 57 порнофильмах и порнороликах.

После она работала в проекте Funny Or Die, а также снялась в нескольких обычных кинофильмах.

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