Порнозвезда светанула грудью и телом на сексуальных снимках

Виктория Вокс (Victoria Voxx, дата рождения – 5 декабря 1994, Канзас-Сити, Миссури) — американская порноактриса.

Начала сниматься порноиндустрии в 2018 году. Быстро прославилась благодаря порно от студий Third Degree Films, Adam & Eve, Devil’s Film, Diabolic Video, Evil Angel, Elegant Angel, Girlfriends Films, Kink, Wicked Pictures, Zero Tolerance. В 2019-м получила премию NightMoves Award в номинации "лучшая новая старлетка".

Кроме того, она была номинирована на Spank Bank Awards в категории "бондаж-артист года".По состоянию на октябрь 2019-го Вокс снялась в 101 порнофильме и порноролике.

Напомним, ранее порнозвезда Энди Сан Димас покрасовалась на фото в развратных и пошлых позах. До этого порнозвезда Елена Йенсен побаловала публику грудью и попой на откровенных снимках.