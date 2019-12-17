Порноактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото

Кисса Синс (Kissa Sins, дата рождения – 22 июня 1987 года) известная — американская порноактриса и эротическая модель.

Несмотря на то, что она родилась в городе Пасадина, штат Калифорния, в 1993-м ее семья переехала в Торонто (Канада). Там она прожила до 2003-го.

Дебютировала Синс в порноиндустрии относительно поздно – в 27 лет, снявшись для легендарной компании Brazzers.С тех пор она занималась сексом на камеру для студий Evil Angel, Girlfriends Films, Brazzers, Digital Playground, Jules Jordan Video, ArchAngel Productions, Mile High, Pulse Distribution и Sweetheart Video.По состоянию на конец 2019-го Синс снялась более чем в 330 порнофильмах и порнороликах.

Более того, Кисса является законной супругой всему миру известного порноактера Джонни Синса (более известного, как лысый из Brazzers). Они познакомились через Instagram. Кисса после болезненного окончания отношений со своим хотела краткосрочной интрижки. Однако Джонни ей сразу очень понравился. Они начали встречаться и через пару лет поженились.

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