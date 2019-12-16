"Сочный пирожок": Мисс Украина топлес взбудоражила сеть

Леонила Гузь / Instagram

Самая красивая украинка Леонила Гузь снялась в эротической фотосессии, и завела соцсети.

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь поделилась фото без белья в Instagram.

"Мне френч идёт?!", - игриво поинтересовалась Леонила Гузь.

На фото она позирует в одних только штанах, явно позабыв накинуть что-то, чтобы спрятать соблазнительный бюст и идеальную фигуру.

Леонила Гузь стоит повернутой лицом к зрителю, и не особо старается спрятать сочную грудь, которую соблазнительно оголила для фотосессии.

На другом фото, Леонила позирует уже повернувшись спиной к зрителям, и для такого фото прикрывать грудь уже нет необходимости, так что девушка предоставила ей полную свободу.

Леонила Гузь / Instagram

Леонила Гузь / Instagram

Поклонники пришли в полный восторг от столь откровенной фотосессии, и успели написать девушке много комплиментов.

"Сочный пирожок", "Sexy", "Убери руки", "Огонь", "Очень красивая", "wow . . .sexy", "Хм... Так сразу и не скажешь, главную задумку дизайнера руками прикрыла.", "Beautiful", "krasavica", - пишут в комментариях.

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