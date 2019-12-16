"Ментовской беспредел": названа причина обысков в квартире Мухарского

Антин Мухарский / УНИАН

Правоохранители прояснили ситуацию с обысками у шоумена Антина Мухарского, который предлагал отгородиться от Донбасса стеной. Отмечается, что следственные действия никак не связаны с убийством журналиста Павла Шеремета.

В полиции сообщили, что помещение обыскивали из-за продажи наркотиков. По данным следствия, арендатор со своими подельниками продавали наркотики через интернет с помощью "закладок".

В свою очередь, шоумен заявил, что это не что иное, как "террор и ментовский беспредел".

"Пять часов проводили обыск без объяснения причины. Я буду разбираться с этой провокацией, ведь в медийном пространстве я уже связан с бандой, которая сбывает наркотики. Они просто прикрывают таким образом свои противоправные действия. Это явное давление на меня", - рассказал Мухарский в комментарии 24 каналу.

Также он отметил, что адвокаты уже обратились в ГБР из-за уничтожения во время обысков имущества.

Как ранее сообщал Главред, украинский артист Антин Мухарский заявил, что ночью в его квартиру ворвались с обысками спецназовцы.