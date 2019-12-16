Голая победительница Холостяка засветила сочные формы

Даша Квиткова / Instagram

Соблазнительная блондинка Даша Квиткова поделилась с поклонниками очень откровенным фото.

Даша Квиткова поделилась интимными фото в своем Instagram.

"Мы сделали это. Наше утро началось с того, что мы стали оформлять билеты в следующее путешествие.Пару часов назад все получилось и скоро улетим на веееесь январь месяц. Вы, скорее всего, догадываетесь куда, потому что именно вы советовали нам этот отдых чаще всего;)", - подписала она фото.

На фото Даша позирует совершенно голышом сидя на полу у стенки рядом с домашним растением. Она прижала колени к груди, и плотно прижала ступни к ягодицам. Она засветила сочную грудь и ягодицы, которые не смогла полностью прикрыть на фото,и завела поклонников.

Даша Квиткова / Instagram

От восхищения поклонники Даши За част наставили ей почти 46 тысяч лайков, и почти 6000 комментариев с восхищенными комплиментами.

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