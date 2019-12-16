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Голая победительница Холостяка засветила сочные формы

16 декабря 2019, 17:58

Даша Квиткова, которая после шоу Холостяк встречается с Никитой Добрыниным снялась полностью голой, и завела поклонников.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / Instagram

Соблазнительная блондинка Даша Квиткова поделилась с поклонниками очень откровенным фото.

Даша Квиткова поделилась интимными фото в своем Instagram.

"Мы сделали это. Наше утро началось с того, что мы стали оформлять билеты в следующее путешествие.Пару часов назад все получилось и скоро улетим на веееесь январь месяц. Вы, скорее всего, догадываетесь куда, потому что именно вы советовали нам этот отдых чаще всего;)", - подписала она фото.

На фото Даша позирует совершенно голышом сидя на полу у стенки рядом с домашним растением. Она прижала колени к груди, и плотно прижала ступни к ягодицам. Она засветила сочную грудь и ягодицы, которые не смогла полностью прикрыть на фото,и завела поклонников.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / Instagram

От восхищения поклонники Даши За част наставили ей почти 46 тысяч лайков, и почти 6000 комментариев с восхищенными комплиментами.

Ранее мисс Украина Леонила Гузь топлес взбудоражила сеть.

холостяк Никита Добрынин новости шоу бизнеса
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