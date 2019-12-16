Алан Бадоев снял эротический клип Палала для Kazka

Kazka / Instagram

Солистка Kazka Александра Зарицкая заинтриговала поклонников откровенным тизером нового клипа.

Знаменитый клипмейкер Алан Бадоев снял для группы Kazka очень откровенный клип на грани приличия Палала.

"Пірнай в глибини себе, слідкуй за червоною ниткою, чекай на новий відеокліп KAZKA, створений Аланом Бадоєвим. Незабаром", - анонсирует новый клип Александра Зарицкая.

В видео, которое появилось в сети, солистка Александра Зарицкая с мокрыми волосами и в прилипшей к телу мокрой одежде позирует и вызывающе смотрит в камеру. Потом видно, как молодой парень вставляет ей в рот два пальца.

После того, как парень вынимает руку, за ней тянется красная нитка, которой начинают что-то вышивать.

Пока что дату выхода клипа Палала не назвали, но стоит регулярно проверять их канал в YouTube.