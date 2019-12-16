Алан Бадоев снял эротический клип Палала для Kazka

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая заинтриговала эротическим тизером нового клипа
Солистка Kazka Александра Зарицкая заинтриговала поклонников откровенным тизером нового клипа.
Знаменитый клипмейкер Алан Бадоев снял для группы Kazka очень откровенный клип на грани приличия Палала.
"Пірнай в глибини себе, слідкуй за червоною ниткою, чекай на новий відеокліп KAZKA, створений Аланом Бадоєвим. Незабаром", - анонсирует новый клип Александра Зарицкая.
В видео, которое появилось в сети, солистка Александра Зарицкая с мокрыми волосами и в прилипшей к телу мокрой одежде позирует и вызывающе смотрит в камеру. Потом видно, как молодой парень вставляет ей в рот два пальца.
После того, как парень вынимает руку, за ней тянется красная нитка, которой начинают что-то вышивать.
Пока что дату выхода клипа Палала не назвали, но стоит регулярно проверять их канал в YouTube.